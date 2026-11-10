OpenAI представила консоль Chromatic для создания игр

OpenAI совместно с ModRetro представила специальную версию портативной консоли Chromatic: Codex Edition. Главная особенность устройства заключается в возможности создавать собственные игры с помощью искусственного интеллекта, практически не занимаясь программированием.

Процесс начинается с текстового запроса. Пользователь описывает мир, персонажей и игровые механики, после чего Codex со специальным плагином ModRetro помогает собрать проект в редакторе GB Studio. Нейросеть может создавать уровни, анимации и игровую логику, а также тестировать результат.

Готовую игру можно запустить в браузере или записать на настоящий картридж, который входит в комплект консоли. После записи игра работает автономно, без подключения к компьютеру. При этом Chromatic поддерживает и оригинальные картриджи Game Boy и Game Boy Color.

Консоль получила 2,56-дюймовый IPS-экран с разрешением 160 × 144 пикселя, защитное стекло Gorilla Glass и порт USB-C. Питание обеспечивают три батарейки AA.

Стоимость Chromatic: Codex Edition составляет $200. Первую партию уже раскупили, а новые поставки ожидаются 19 ноября. Официальные продажи в России не заявлены.

Проект показывает, как ИИ постепенно снижает порог входа в разработку игр. Однако создание полноценной игры по-прежнему требует продумывания механик, тестирования и доработки результата.