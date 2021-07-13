DNS возобновит продажи PlayStation 5 с 14 июля

Розничная сеть DNS возобновит продажи игровой консоли PlayStation 5 в собственном интернет-магазине, а также предоставит скидки на игры и аксессуары для неё. Партия в ограниченном количестве должна поступить уже завтра, 14 июля.

При этом потенциальных покупателей предупредили, что прошлая партия консолей была распродана очень быстро.

Сейчас приобрести PlayStation 5 в официальной рознице достаточно трудно из-за образовавшегося дефицита. Некоторые игроки, которые не хотят ждать, приобретают PS5 у перекупщиков с существенной переплатой. Такая покупка чревата не только потерей гарантией, но и невозможность обменять консоль, если найдётся какой-либо брак.