Названа дата презентации линейки iPhone 14

Дату осенней презентации Apple назвал Bloomberg. Сообщается, что мероприятие пройдет в онлайн-формате 7 сентября. Сейчас купертиновцы уже записывают видео.

Всего будет представлены 4 версии: iPhone 14 и 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Все самые важные нововведения получат Pro-версии: вырез вместо челки, 48-мегапиксельный датчик, процессор A16 Bionic, функции Alway-On Display и многое другое.

Некоторых сотрудников Apple Store компания предупредила о старте продаж 16 сентября. Кстати, стоимость на всю линейку iPhone 14, скорее всего, вырастет. Об этом можно почитать здесь.

Также в этот день покажут Apple Watch SE (обновленные) и Apple Watch Series 8. Последние выйдут в двух вариациях: обычной и более защищенной, для экстремальных видов спорта.

Новые iPad и Mac на этом мероприятии не представят, их анонс ожидается в октябре.

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