Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Названа дата презентации линейки iPhone 14

Дату осенней презентации Apple назвал Bloomberg. Сообщается, что мероприятие пройдет в онлайн-формате 7 сентября. Сейчас купертиновцы уже записывают видео.

Всего будет представлены 4 версии: iPhone 14 и 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Все самые важные нововведения получат Pro-версии: вырез вместо челки, 48-мегапиксельный датчик, процессор A16 Bionic, функции Alway-On Display и многое другое.

Некоторых сотрудников Apple Store компания предупредила о старте продаж 16 сентября. Кстати, стоимость на всю линейку iPhone 14, скорее всего, вырастет. Об этом можно почитать здесь.

Также в этот день покажут Apple Watch SE (обновленные) и Apple Watch Series 8. Последние выйдут в двух вариациях: обычной и более защищенной, для экстремальных видов спорта.

Новые iPad и Mac на этом мероприятии не представят, их анонс ожидается в октябре.

Пользуетесь Телеграм? Обязательно подпишитесь на новый канал The GEEK!

Теги: 
Источник:
Bloomberg

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии