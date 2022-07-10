Apple Watch Pro могут представить в этом году

Известный журналист из Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о будущих Apple Watch. Сообщается, что купертиновцы в этом году представят три версии умных часов, одни из которых будут уровня Pro.

Точное название их пока не известно, названы такие варианты: Apple Watch Extreme Sports edition, Apple Watch Extreme, Apple Watch Max, Apple Watch Explorer Edition или Apple Watch Pro.

Профессиональные Apple Watch получат увеличенный и более устойчивый к внешним воздействиям дисплей. Предполагается, что корпус тоже станет более прочным, так как будет использоваться титан вместо алюминия. Помимо этого, часам приписывают улучшенное отслеживание активности, тренировок и подходов, а также более долгое время автономной работы.

Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE

Утверждается, что Pro-версия часов будет направлена на спортсменов-экстремалов и тех, кто присматривается к премиальным спортивным часам Garmin.

Начальная стоимость таких Apple Watch оценивается в $899-999.

Также Марк Гурман упомянул новый режим сниженного энергопотребления. Его могут выпустить вместе с публичным релизом watchOS 9.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!