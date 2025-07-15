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Бесплатный Wi-Fi вместо связи: регионы запускают публичные точки доступа

На фоне перебоев с интернетом регионы запускают карты с бесплатным Wi-Fi.
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Валентин Снежин сегодня в 22:53

После череды массовых сбоев и отключений в работе мобильного интернета, российские регионы начали развёртывать публичные сети и публиковать карты с бесплатными точками Wi-Fi.

О запуске открытых сетей Wi-Fi в Самаре 15 июля сообщил глава регионального правительства Михаил Смирнов. Карту с доступными точками опубликовало местное Минцифры. Сейчас можно воспользоваться при сбоях в мобильной связи. Аналогичные карты появились и в других регионах: например, в Нижнем Новгороде, Пензенской и Курской областях, а также в Камчатском крае.

Чиновники подчёркивают, что подключение к Wi-Fi будет бесплатным, а сети развернуты в административных зданиях, школах, ТЦ и других точках с устойчивым каналом доступа.

Местные власти говорят, что такие меры для предотвращения числа угроз со стороны дронов. Именно на этом фоне чаще всего ограничивают мобильную связь, а стационарный Wi-Fi становится альтернативным способом подключения для жителей и бизнеса.

Ранее стало известно, что в России могут ограничить хаотичные отключения интернета и упростят работу операторов.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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