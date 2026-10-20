«Яндекс 360» постепенно возвращается к нормальной работе: что уже восстановили

«Яндекс» сообщил о восстановлении части ранее недоступных функций сервисов «Яндекс 360». Основные возможности Почты, Диска, Документов, Календаря и Телемоста работают, однако некоторые ограничения пока сохраняются.
- В Почте снова можно отправлять письма размером более 1 МБ, включая сообщения с вложениями. Также восстановлен предварительный просмотр документов в Почте, Диске и Телемосте.
- Работа Календаря полностью восстановлена в веб-версии и мобильном приложении, включая синхронизацию через CalDAV.
- В Телемосте вновь доступна облачная запись встреч, а в Трекере заработали уведомления и интеграция с Почтой.
- В Документах можно редактировать файлы онлайн и работать с загруженными документами без интернета в приложении для компьютера. До конца 2026 года оно будет бесплатным для всех пользователей.
- На «Яндекс Диске» исправили часть ошибок скачивания и синхронизации. Количество доступных файлов постепенно увеличивается, но некоторые документы по-прежнему невозможно открыть или скачать.
Компания продолжает восстановительные работы. Сроки полного устранения ограничений пока не называются.