Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет

Несмотря на озабоченность пандемией, Федеральная комиссия по связи США не забывает о внедрении новых технологий. Так, на днях ее представители проголосовали за открытие возможности использования диапазона частот 6 ГГц. Именно поэтому роутеры, которые установлены в домах граждан, будут поддерживать этот диапазон на том же уровне, что и 2,4 и 5 ГГц.

Естественно, что это скажется на скорости передачи данных и обеспечит более надежное соединение с другими устройствами посредствам Wi-Fi. По мнению экспертов – это одно из самых монументальных решений за последнее время в отношении беспроводных технологий стандарта Wi-Fi за последние 20 лет.

Уже известно, что Wi-Fi 6 обеспечит прирост скорости на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Также появится поддержка OFDMA, что подразумевает под собой множественный доступ к роутерам и возможность синхронно передавать данные сразу нескольким устройствам. Но такое новшество касается не только США. Ожидается, что в России Минкомсвязь также планирует использовать стандарт Wi-Fi 6. Только когда это станет возможным – пока неизвестно.