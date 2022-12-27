Частоты для Wi-Fi 6E лицензировали в России

Российское правительство дало добро на использование частот в диапазоне 5,9–6,4 ГГц для стандарта связи Wi-Fi 6E в офисах и жилых домах. Новый стандарт отличается от Wi-Fi 6, 5 и 4-го поколения более высокой скоростью беспроводного доступа в интернет. Кроме того, новый стандарт уже распространён массово так как его поддерживают многие современные гаджеты (смартфоны, планшеты, ноутбуки и роутеры), однако до этого дня он не был легализован на территории Российской Федерации.

Wi-Fi 6E отличается от обычного Wi-Fi 6 — работой на частоте 6 ГГц, а также поддерживает большее число каналов внутри частоты, прошлый стандарт поддерживал частоты 2.4-5 ГГц. Раньше в РФ устройства работали только на сетях прошлого поколения с поддержкой максимум Wi-Fi 6.

А так как технология Wi-Fi 6E не была легализована до этого дня в РФ, все продаваемые устройства в российских магазинах с этой технологией подвергались её отключению. Такими гаджетами были, например новейшие смартфоны Apple, Samsung, Honor, Xiaomi, а также ноутбуки Asus, Acer, Lenovo и многие другие.

В РФ также начался выпуск собственных роутеров с соответствующими характеристиками. Так, в октябре 2022 входящий в ГК «Ростех» холдинг «Росэлектроника» поделился информацией о том, что они разработали и уже начали серийное производство роутеров на процессоре «Байкал». Однако версия устройств с поддержкой новых частот Wi-Fi 6E, находится всё ещё в стадии разработки и тестирования.

При этом в России остаётся риск, что даже при наличии устройств и их лицензировании, новая технология W-iFi 6E может работать неполноценно т.е. не везде. Это связано с поставщиками зарубежных комплектующих, которые могут не разблокировать данный функционал для покупателей из РФ в связи с санкциями. Подобное уже наблюдается с iPhone 14.