Массовая атака на российские хостинги: хакеры могли похитить пароли и криптокошельки
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Массовая атака на российские хостинги: хакеры могли похитить пароли и криптокошельки

Об атаке сообщили сразу несколько провайдеров, включая FirstVDS и ForestsNet Cloud.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:45
Массовая атака на российские хостинги: хакеры могли похитить пароли и криптокошельки

Несколько российских хостинг-провайдеров сообщили о хакерской атаке через уязвимость в VMmanager 6, системе управления виртуальными серверами компании ISPsystem, входящей в «Группу Астра». Об инциденте пишет РБК.

Одним из пострадавших стал провайдер FirstVDS, уведомивший клиентов о взломе 18 октября. По данным компании, злоумышленники получили доступ к части инфраструктуры и запустили программу, которая подключала диски виртуальных серверов и копировала файлы.

Под угрозой оказались пароли, SSH-ключи, токены облачных сервисов, конфигурационные файлы, криптокошельки и пользовательские документы. При этом серверы могли продолжать работать без видимых признаков вмешательства.

Провайдер ForestsNet Cloud сообщил, что подготовка атаки могла начаться ещё 11 октября, а её активная фаза пришлась на ночь с 16 на 17 октября. О проблемах также заявили MHost, HSH Network и YaColo.

18 октября разработчик VMmanager выпустил обновления безопасности. Пострадавшим клиентам рекомендуется сменить пароли, SSH-ключи и другие данные доступа, которые могли оказаться скомпрометированы.

В «Группе Астра» сообщили о проведении проверки. Точные масштабы инцидента и количество затронутых пользователей пока неизвестны.

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