Штрафы за езду без прав хотят повысить втрое. Кого коснутся изменения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за управление автомобилем без водительских прав. Поправки предусматривают увеличение штрафов и введение отдельной ответственности за повторное нарушение.

Штраф за езду без прав предлагают повысить с нынешних 5–15 тысяч до 15–30 тысяч рублей. Если водитель повторно сядет за руль без удостоверения, ему будет грозить от 30 до 50 тысяч рублей.

Изменения коснутся тех, кто никогда не получал водительские права или продолжает ездить с просроченным удостоверением. При этом водителей, лишённых прав по решению суда, законопроект не затрагивает. Для них уже предусмотрены другие наказания.

Также предлагается отменить скидку 25% при оплате штрафа в течение первых 30 дней после вынесения постановления.

Важно, что новые штрафы не касаются водителей, которые просто забыли действующее удостоверение дома. За такое нарушение по-прежнему предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей.

Пока поправки не приняты. Законопроект должен пройти рассмотрение в Госдуме.