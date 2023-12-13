ASUS ROG Phone 8 показали на видео: дизайн игрового смартфона полностью раскрыт

На прошлой неделе ASUS анонсировала игровой смартфон ROG Phone 8, а позже раскрыла дизайн задней части устройства, но внешний вид лицевой стороны девайса был неизвестен до сегодняшнего дня.

На официальной страничке ROG в Weibo компания опубликовала видеотизер, который продемонстрировал переднею часть смартфона ROG Phone 8. Судя по видео, новинка в сравнении с прошлым поколением получила кардинальные изменения, которые многим могут не понравятся. В восьмом поколении ROG Phone вендор отказался от широких дисплейных рамок, которые обосновывались компанией как необходимость для более комфортного хвата, что улучшало игровой процесс. Более того, ранее фронтальная камера в рогах располагалась за пределами экрана, а в ROG Phone 8 из-за узких рамок её встроили в верхней части по центру дисплея.

В целом, лицевая сторона флагмана ROG Phone 8 выглядит как у большинства обычных современных смартфонов с не самыми узкими дисплейными рамками, подбородком снизу и вырезом в экране под сёлфи-камеру.

Что касается известных технических характеристик ROG Phone 8, о них мы писали в этом материале.

Полноценный анонс смартфонов серии ROG Phone 8 состоится 8 января 2024 года, но будет и вторая презентация в Китае.