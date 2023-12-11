Дизайн ASUS ROG Phone 8 раскрыт, компания предлагает оценить фотовозможности

ASUS готовится к анонсу игровых смартфонов, и, в рамках промо-кампании вендор создал страничку, на которой заявил, что грядущий ROG Phone 8 получил «инновации и превосходство включая несколько улучшений камеры». Более того, компания приглашает принять участие в слепом фото-тесте, сравнивая изображения, сделанные на смартфоны от гигантов индустрии.

По всей видимости, ASUS стремится выяснить, какие фотографии больше нравятся пользователям и на основе этой информации подстроить алгоритмы камеры ROG Phone 8. Что самое интересное, в завершении опроса появляется изображение смартфона в двух цветовых исполнениях — сером и чёрном.

Помимо этого, зарегистрированные участники, прошедшие голосование в слепом фото-тесте, смогут принять участие в розыгрыше ROG Phone 8.

Что касается известных технических характеристик ROG Phone 8, о них мы писали в этом материале.