Анонсирован ASUS ROG Phone 8 — игровой смартфон на чипе Snapdragon 8 Gen 3

Сегодня ASUS анонсировала игровой смартфон ROG Phone 8 опубликовав тизер грядущей новинки, которая должна составить конкуренцию флагману Nubia Red Magic 9 Pro+ с активной системой охлаждения.

Никаких подробностей компания пока не сообщила, но если высветить тизер в фоторедакторе, то можно лучше рассмотреть заднюю часть девайса.

Судя по изображению, ROG Phone 8 в сравнении со своим предшественником получит переработанный дизайн с плоскими гранями и менее закруглёнными краями, что может негативно отразится на хвате устройства. Основной блок камер по-прежнему предлагает три сенсора, но оформление изменено, а выступ стал гораздо больше, что может намекать на применение более продвинутых фотодатчиков, чего ранее не было в игровых смартфонах. Кроме этого, на торце можно рассмотреть дополнительный порт USB-C, а средняя часть по всей видимости выполнена из алюминия.

Что касается технических характеристик, ASUS уже заявляла, что грядущий ROG Phone получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3. Более того, из базы китайского регулятора стало известно, что компания готовит три игровых смартфона — ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro и ROG Phone 8 Ultimate, последний уже прошёл тестирование в бенчмарке Geekbench показав высокий уровень производительности.

Помимо этого, в смартфонах ожидается до 24 Гб оперативной памяти, AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, сенсорные триггеры и продвинутая система охлаждения с большой испарительной камерой.

Когда состоится полноценная презентация флагманов серии ROG Phone 8, пока неизвестно, но ASUS готовится к презентации ноутбуков ROG, которые будут представлены 8 января 2024 года, возможно на этом мероприятии дебетируют игровые смартфоны.