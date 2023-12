Официально: ASUS ROG Phone 8 будет представлен на выставки CES 2024

Вчера ASUS раскрыла дизайн ROG Phone 8 и предложила принять участие в слепом фото-тесте, а спустя несколько часов назвала дату презентации игровых смартфонов 8-й серии.

Согласно пресс-релизу, ASUS и игровое подразделение Republic of Gamers (ROG) 8 января 2024 года проведут шоу For The Who Dare: Transcendence, которое пройдёт на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. В рамках мероприятия компания представит игровые продукты, включая новые ноутбуки серии ROG Zephyrus, мониторы, периферийные устройства и игровой смартфон ROG Phone 8, который станет «универсальным устройством с полностью обновлённой камерой и множеством игровых функций».

Помимо этого, в Weibo был опубликован тизер, согласно которому, 16 января в Китае состоится ещё одна презентация, посвящённая смартфону ROG Phone 8.

Что касается известных технических характеристик ROG Phone 8, о них мы писали в этом материале.