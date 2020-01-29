Apple запустила производство iPhone 9

Китайские источники, которые имеют отношение к производственным поставкам Apple, сообщили о начале тестового производства iPhone 9 или iPhone SE 2 (никто так и не знает точного названия смартфона).

По их словам, массовое производство будет запущено в середине февраля, а сейчас компания совершает последние проверки устройства. Представить iPhone 9/SE 2 купертиновцы должны в марте, в этом же месяце начнутся его продажи.

По слухам, новинка получила 4,7-дюймовый дисплей, дизайн от iPhone 8, мощный процессор A13, сканер Touch ID и 3 Гб оперативной памяти. Ожидалось, что стоимость устройства будет составлять $399. Но позже инсайдеры сообщили, что смартфон будет стоит дороже —около $475.

Пока Apple готовится к выпуску нового доступного смартфона, дизйнеры активно создают его рендеры. Часть из них можно посмотреть тут.