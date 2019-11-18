Появились новые рендеры iPhone 9

Многие пользователи с нетерпением ждут бюджетного iPhone SE 2 или iPhone 9. Как именно будет называться новинка неизвестно до сих пор.

Пока все томятся ожиданием, разные дизайнеры и ресурсы создают рендеры, опираясь на все известные утечки. Теперь в Сети появились три новых изображения бюджетника от Apple. Он представлен в трех цветах — красном, черном и белом.

Ожидается, что iPhone SE 2/iPhone 9 сохранит дизайн от iPhone 8. Новинке приписывают 4,7-дюймовый дисплей, сканер Touch ID, 4,7-дюймовый дисплей, топовый фирменный процессор A13 и 3 Гб оперативной памяти.

Стоимость новинки будет начинаться от $399. По слухам, в феврале Apple запустит сборку смартфона, а в марте представит его.