Названа дата выхода iPhone SE2
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Новости

Названа дата выхода iPhone SE2

Зарубежный блогер Джон Поссер назвал дату анонса доступного iPhone SE2 или iPhone 9. По его данным выход состоится в апреле 2020 года.

Также он заявил, что 30 марта состоялась закрытая встреча топ-менеджеров Apple, а темой совещания стал выход приемника iPhone SE. Компания покажет новинку 15 апреля, а отгрузка смартфона для рынка начнётся 22 апреля, чуть позже он появится в продаже.

Сроки могут быть изменены из-за пандемии нового коронавируса. Кроме того, Apple планирует направить своим сотрудникам iMac для удалённой обработки заказов.

Предварительная стоимость iPhone SE2 составит 399 долларов.

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