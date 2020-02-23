Названа дата выхода iPhone SE2

Зарубежный блогер Джон Поссер назвал дату анонса доступного iPhone SE2 или iPhone 9. По его данным выход состоится в апреле 2020 года.

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F — Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020

Также он заявил, что 30 марта состоялась закрытая встреча топ-менеджеров Apple, а темой совещания стал выход приемника iPhone SE. Компания покажет новинку 15 апреля, а отгрузка смартфона для рынка начнётся 22 апреля, чуть позже он появится в продаже.

Сроки могут быть изменены из-за пандемии нового коронавируса. Кроме того, Apple планирует направить своим сотрудникам iMac для удалённой обработки заказов.

Предварительная стоимость iPhone SE2 составит 399 долларов.