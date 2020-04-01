iPhone 9 поступит в продажу только в мае

Об iPhone SE 2020 или как его еще называют – iPhone 9, известно довольно много информации. Так, это касается его дизайна, который очень сильно напоминает другой девайс этого же производителя, а также некоторые технические характеристики. Имеется в виду чипсет – Apple A13, 3 ГБ ОЗУ+128 или 256 ГБ ПЗУ. Также есть информация о выходе трех цветовых вариантов.

Сегодня же стало известно и о дате выхода устройства. Об этом было заявлено на площадке JD.com. Итак, официальная премьера назначена на 15 апреля. А вот старт поставок стартует с 1 по 10 мая. Поэтому мы видим, что презентацию и старт поставок разделяют две недели. Сам же смартфон оценивается в 400 долларов.