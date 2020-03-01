В американском магазине уже начали продавать чехлы для iPhone 9

Довольно неожиданно для многих, в американском магазине аксессуаров Best Buy обнаружились чехлы для iPhone 9. Однако сейчас для всех сотрудников действует одна инструкция от производителя: не продавать чехлы до конца этой недели, то есть, до 5 апреля. Сам чехол можно видеть на фотографии. Это защищенный чехол Urban Armor Gear (UAG) для 4,7-дюймового смартфона от Apple.

Что это может означать для нас, пользователей, которые ждут выхода iPhone 9? Есть большая вероятность того, что очень скоро производитель анонсирует этот девайс, ведь данный магазин не был замечен в продаже подделок из Китая. Стоит сказать, что iPad Pro и MacBook Air были представлены в среду 18 марта. Сейчас есть предположение, что и новый смартфон будет представлен также в среду, но на это недели.