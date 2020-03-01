В американском магазине уже начали продавать чехлы для iPhone 9
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Новости

В американском магазине уже начали продавать чехлы для iPhone 9

Довольно неожиданно для многих, в американском магазине аксессуаров Best Buy обнаружились чехлы для iPhone 9. Однако сейчас для всех сотрудников действует одна инструкция от производителя: не продавать чехлы до конца этой недели, то есть, до 5 апреля. Сам чехол можно видеть на фотографии. Это защищенный чехол Urban Armor Gear (UAG) для 4,7-дюймового смартфона от Apple.

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Что это может означать для нас, пользователей, которые ждут выхода iPhone 9? Есть большая вероятность того, что очень скоро производитель анонсирует этот девайс, ведь данный магазин не был замечен в продаже подделок из Китая. Стоит сказать, что iPad Pro и MacBook Air были представлены в среду 18 марта. Сейчас есть предположение, что и новый смартфон будет представлен также в среду, но на это недели.

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