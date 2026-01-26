Apple выпустила новый AirTag | The GEEK
Apple выпустила новый AirTag

Новый чип, больше дальность, выше громкость.
Редакция The GEEK сегодня в 19:51

Apple официально представила новое поколение трекера AirTag. Устройство получило ряд технических улучшений, но цена осталась прежней.

Ключевые особенности нового поколения:

  • Обновлённый чип Ultra Wideband, как в iPhone 17.
  • Функция точного поиска Precision Finding теперь работает на расстоянии до 50% больше, чем у AirTag первого поколения;
  • Поиск поддерживается на Apple Watch Series 9 и более новых моделях;
  • Новый Bluetooth-модуль, увеличивающий радиус обнаружения потерянных вещей;
  • Новый динамик, его громкость выше на 50%.

В Apple напомнили, что AirTag не хранит данные о местоположении пользователя, а компания не имеет доступа к информации о перемещениях устройства. Кроме того, в новом поколении реализован расширенный набор защитных мер от нежелательных слежек, включая кроссплатформенные оповещения и динамические Bluetooth-идентификаторы.

Новый AirTag выполнен с упором на экологичность: корпус содержит переработанные материалы, а упаковка полностью сделана из бумаги и подлежит переработке. Форм-фактор остался прежним, поэтому все старые аксессуары совместимы с новинкой.

Цена нового AirTag не изменилась. Один трекер стоит $29 (~2200 рублей), а набор из четырёх — $99 (~7600 рублей). При покупке на сайте Apple или в приложении Apple Store доступна бесплатная персональная гравировка.

