Почти все характеристики OPPO Find X9 Ultra утекли в сеть до анонса

OPPO готовится в ближайшие недели представить новый фотофлагман — Find X9 Ultra. Официально подтверждено, что он выйдет и на глобальный рынок. Практически все характеристики устройства уже раскрыты утечками.

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Find X9 Ultra получит 6,82-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K. Согласно другим утечкам, частота обновления дисплея составит 120 Гц.

Главной фишкой новинки станет набор камер. Digital Chat Station рассказал, что он будет включать в себя:

Основную камеру — 200 Мп, Sony LYT-901, 1/1.12″, OIS;

Сверхширокоугольную камеру — 50 Мп, Samsung JN5;

Телеобъектив — 200 Мп, OmniVision OV52A, 3-кратный оптический зум;

Перископ — 50 Мп, 10-кратный оптический зум;

Фронтальную камеру — 50 Мп, автофокус.

«Под капотом» OPPO Find X9 Ultra расположится топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 7050 мА·ч. Ожидается поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт.

В Китае «ультра» будет доступна в четырёх конфигурациях памяти: 12/256, 12/512, 16/512 и 16/1024 ГБ. Кроме того, выйдет специальная версия Master Edition с супертелеконвертером.

Что касается цветов, но на китайском рынке фотофлагман выйдет в чёрной, белой и голубой расцветке. На глобальном рынке OPPO предложит коричневый и оранжевый цвета.

Презентация OPPO Find X9 Ultra ожидается в апреле.