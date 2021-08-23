Обзор умной метки Apple AirTag: аксессуар не для красоты

Кто бы что ни говорил, а Apple умеет удивлять. Каждый раз компания производит небольшую революцию и своими решениями влияет на другие компании. Это круто и всегда интересно. Исключением не стал сегодняшний обозреваемый гаджет, который несмотря на свои малые габариты, имеет огромный потенциал и продвинутые технологии.

Речь пойдёт об AirTag, который не так давно добрался до российского рынка. Все знают, что такое устройство существует, но не понимают за что платить 3 тысячи рублей. Просто маленькая фишка с логотипом яблока. Однако, это далеко не так.

Несмотря на свои малые размеры, AirTag очень продвинутая в техническом плане. Если коротко, то устройство окупит себя на все 100%. Оно не для красоты, не для баловства и тем более не для понтов. Миниатюрное устройство, которое поможет искать ваши вещи.

Кстати, Apple очень долго медлила с выходом AirTag. Так промедлила, что один из главных конкурентов в лице Samsung поспешил выпустить свою метку S amsung SmartTag. Однако все ожидания от Apple полностью оправдались. Метка получилась не просто красивой, но и продуманной до мелочей. Начиная от своего главного функционала в виде поиска и заканчивая безопасностью всех окружающих людей.

Внешний вид и настройка

Поставляется AirTag в белой коробке с минималистичным дизайном. Но даже тут, Apple сделала “вау” эффект при первом открытии. Раскрываем упаковку, достаём и видим что-то типа книжки-раскладушки.

В центральной створке в прорези расположена метка, а два боковых блока выполняют роль инструкции. Если кому интересно, то знаменитых наклеек с яблоком в комплекте нет.

В самой метке вставлен специальный хвостик, который предотвращает разрядку батарейки до момента покупки. На фото хвостик снят.

AirTag миниатюрная, чуть больше пятирублевой монеты и толщиной 8 мм. Верхняя часть сделана из нержавеющей стали с нанесением логотипа Apple и информацией о разработке и тд. Другая часть состоит из белого пластика. Других цветов нет.

AirTag миниатюрная, чуть больше пятирублевой монеты и толщиной в 8 мм.

На выбор есть два варианта AirTag:

Одна AirTag по цене 2 990 рублей;

Четыре AirTag по цене 9 990 рублей (около 2 500 за штуку).

Мне достался одинарный вариант, а также два аксессуара. О них чуть позже. Кстати, если купить AirTag на официальном сайте Apple, то бесплатно можно нанести на каждую метку гравировку. Это особенно полезно, если у вас несколько меток, а так их легко можно будет отличить друг от друга.

Гравировку можно сделать любую. Начиная от инициалов и заканчивая эмодзи.

Отверстий в AirTag нет. Или покупай брелок, или носи так. Второй вариант предпочтительней для кошелька, сумки или автомобиля. А вот если хочется куда-то прицепить, например, на ключи, то будьте добры приобретите брелок. К слову, один только брелок обойдётся дороже самой метки. Конечно, можно поискать аналоги на всеми известной китайской площадке, но качество от оригинала будет значительно хромать.

Просверлить ответствие для верёвки в AirTag нельзя. Ибо под красивой металлической крышкой прячется круглая батарейка CR2032. Она уже внутри устройства с самого начала покупки и по словам Apple её должно хватить на год.

Для замены батарейки не потребуется гарантия и сервисный центр. Достаточно слегка надавить на крышку, крутануть против часовой стрелки и всё, можно производить замену. В этом плане батарейка гораздо лучше и проще, чем аккумулятор, который нужно вечно заряжаться.

Первое подключение к AirTag

При первом включении AirTag издаст свой фирменный звук и покажется на экране айфона. Выбираем имя и эмодзи для своей метки, подтверждаем её регистрацию через свой Apple ID и начинаем пользоваться.







Весь процесс настройки занимает от силы 1 минуту.

Итак. Далее нужно придумать с чем мы будем использоваться метку. Тут ограничения только в фантазии владельца. Я пошёл простым путём и прицепил её к рюкзаку. Также её можно положить в кошелёк, сумку или чемодан, а также закрепить на автомобильный ключ.

Теперь если произойдёт пропажа вещи, то её с легкостью можно будет найти. Достаточно зайти в приложение “Локатор” и увидеть свою метку на карте.

В приложении используются фирменные карты Apple с данными навигационной системы TomTom. Не могу сказать, что это плохо, но и хорошим решением тоже назвать не могу, так как по России всё-таки лучше работают карты от Яндекс с более точной прорисовкой.

Метка защищена от воды по стандарту IP67 и выдержит погружение на глубину до 1 метра. Но только не солёной воды. От неё любая техника ломается.

Как работает AirTag

Пока AirTag в России способна соединяться при помощи Bluetooth и NFC. В ней на программном уровне заблокирован чип U1. Устройства с чипом Apple U1 поддерживают технологию сверхширокополосной связи для точного определения местоположения устройства относительно других близлежащих гаджетов Apple. Например, можно определить на каком этаже находится устройство. Впрочем, в этот список входит не только России, а также других странах и регионах:

Армения

Азербайджан

Беларусь

Индонезия

Казахстан

Киргизия

Непал

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Украина

Узбекистан

Пока неизвестно, когда в России будет разблокирован данный чип. Стоит отметить, что он существует в айфонах, начиная с 11 модели.

Поэтому придётся довольствоваться соединением с помощью Блютуза. Впрочем, метка спокойно сканирует пространство и обменивается данным с ближайшими устройствами Apple. При любом подобном контакте, метка считывает информацию о своём местоположении и отправляет данные сразу своему владельцу. При этом неважно, будет это подземная парковка или огромная высотка. Достаточно просто кому-то пройти мимо с айфоном.

Apple создала целую структуру с помощью своих продуктов, что значительно расширяет круг поиска, так как UWB сети превосходят GPS и Bluetooth. Поэтому отыскать вещь в крупном городе не составит особого труда. При этом в компании отмечают, что всё это безопасно и все данные передаются в зашифрованном виде. Даже сама Apple не может просмотреть чью-либо геопозицию с помощью AirTag.

AirTag можно находить по звуку. Для этого достаточно зайти в приложение и выбрать пункт воспроизведения звука. Он не такой громкий, но в небольшой комнате его будет слышно отлично.

Сам звук звучит вот так:

Также в Apple позаботились о безопасности других пользователей и оснастили метку средствами от шпионажа. Если кто-то додумается подкинуть вам метку, то спустя какое-то время она начнёт издавать звуковой сигнал и выдаст инструкцию, как её деактивировать.

Аналогичное решение будет с пропавшей вещью. Любой пользователь может приложить свой смартфон с активированным NFC чипом к метке и получить информацию о её владельце, которую нужно вбить заранее. Например, контактный номер телефона. На Android-смартфонах покажется специальная ссылка на владельца.

Аксессуары

Как и писал в самом начале, специального отверстия для шнурка в AirTag нет. Придётся покупать аксессуар в виде брелока. У меня на обзоре таких два: кожаный и подвеска для сумок.

Первую с брелоком можно использовать с ключами, но при любом контакте метка сильно царапается. Такое может повергнуть в шок перфекционистов, но стоит помнить, что метка это не красивый аксессуар, а помощник для нахождения пропавших вещей.



Никто не запрещает вешать брелок туда, куда вам хочется.

Подвеску можно крепить на чемодан или рюкзак. Но размещать её на видном месте настоятельно не советую. Она будет привлекать внимание, а особо “прошаренные” могут попробовать её вырвать.

Между прочим, для любителей люксовых вещей есть аксессуары с меткой от французского дома моды Hermès. Стартовая стоимость на одну только подвеску из кожи начинается от 27 990 рублей. За эти деньги вы получите аксессуар из кожи высочайшего качества и особую маркировку на самой метке AirTag.

Итого

Несмотря на высокий ценник в России, AirTag может однажды, но полностью оправдать свою стоимость. Если хотите понять на себе, как эта штука работает, то приобретите себе один экземпляр. А если уверены, что метка вам поможет в будущем, то берите сразу комплект из 4х штук, так гораздо выгодней.

Apple создала многомиллиардную сеть из устройств, которые могут обмениваться данными между собой и AirTag играет тут важную роль. Как для своего владельца, так и для других. Пусть метка лучше лежит без дела, но, а если случилась пропажа, то вы знаете как её быстро отыскать.