Обзор умной метки Apple AirTag: аксессуар не для красоты

Кто бы что ни говорил, а Apple умеет удивлять. Каждый раз компания производит небольшую революцию и своими решениями влияет на другие компании. Это круто и всегда интересно. Исключением не стал сегодняшний обозреваемый гаджет, который несмотря на свои малые габариты, имеет огромный потенциал и продвинутые технологии.
Речь пойдёт об AirTag, который не так давно добрался до российского рынка. Все знают, что такое устройство существует, но не понимают за что платить 3 тысячи рублей. Просто маленькая фишка с логотипом яблока. Однако, это далеко не так.
Несмотря на свои малые размеры, AirTag очень продвинутая в техническом плане. Если коротко, то устройство окупит себя на все 100%. Оно не для красоты, не для баловства и тем более не для понтов. Миниатюрное устройство, которое поможет искать ваши вещи.
Кстати, Apple очень долго медлила с выходом AirTag. Так промедлила, что один из главных конкурентов в лице Samsung поспешил выпустить свою метку Samsung SmartTag. Однако все ожидания от Apple полностью оправдались. Метка получилась не просто красивой, но и продуманной до мелочей. Начиная от своего главного функционала в виде поиска и заканчивая безопасностью всех окружающих людей.
Внешний вид и настройка
Поставляется AirTag в белой коробке с минималистичным дизайном. Но даже тут, Apple сделала “вау” эффект при первом открытии. Раскрываем упаковку, достаём и видим что-то типа книжки-раскладушки.
В центральной створке в прорези расположена метка, а два боковых блока выполняют роль инструкции. Если кому интересно, то знаменитых наклеек с яблоком в комплекте нет.
AirTag миниатюрная, чуть больше пятирублевой монеты и толщиной 8 мм. Верхняя часть сделана из нержавеющей стали с нанесением логотипа Apple и информацией о разработке и тд. Другая часть состоит из белого пластика. Других цветов нет.
На выбор есть два варианта AirTag:
- Одна AirTag по цене 2 990 рублей;
- Четыре AirTag по цене 9 990 рублей (около 2 500 за штуку).
Мне достался одинарный вариант, а также два аксессуара. О них чуть позже. Кстати, если купить AirTag на официальном сайте Apple, то бесплатно можно нанести на каждую метку гравировку. Это особенно полезно, если у вас несколько меток, а так их легко можно будет отличить друг от друга.
Отверстий в AirTag нет. Или покупай брелок, или носи так. Второй вариант предпочтительней для кошелька, сумки или автомобиля. А вот если хочется куда-то прицепить, например, на ключи, то будьте добры приобретите брелок. К слову, один только брелок обойдётся дороже самой метки. Конечно, можно поискать аналоги на всеми известной китайской площадке, но качество от оригинала будет значительно хромать.
Просверлить ответствие для верёвки в AirTag нельзя. Ибо под красивой металлической крышкой прячется круглая батарейка CR2032. Она уже внутри устройства с самого начала покупки и по словам Apple её должно хватить на год.
Для замены батарейки не потребуется гарантия и сервисный центр. Достаточно слегка надавить на крышку, крутануть против часовой стрелки и всё, можно производить замену. В этом плане батарейка гораздо лучше и проще, чем аккумулятор, который нужно вечно заряжаться.
При первом включении AirTag издаст свой фирменный звук и покажется на экране айфона. Выбираем имя и эмодзи для своей метки, подтверждаем её регистрацию через свой Apple ID и начинаем пользоваться.
Итак. Далее нужно придумать с чем мы будем использоваться метку. Тут ограничения только в фантазии владельца. Я пошёл простым путём и прицепил её к рюкзаку. Также её можно положить в кошелёк, сумку или чемодан, а также закрепить на автомобильный ключ.
Теперь если произойдёт пропажа вещи, то её с легкостью можно будет найти. Достаточно зайти в приложение “Локатор” и увидеть свою метку на карте.
В приложении используются фирменные карты Apple с данными навигационной системы TomTom. Не могу сказать, что это плохо, но и хорошим решением тоже назвать не могу, так как по России всё-таки лучше работают карты от Яндекс с более точной прорисовкой.
Метка защищена от воды по стандарту IP67 и выдержит погружение на глубину до 1 метра. Но только не солёной воды. От неё любая техника ломается.
Как работает AirTag
Пока AirTag в России способна соединяться при помощи Bluetooth и NFC. В ней на программном уровне заблокирован чип U1. Устройства с чипом Apple U1 поддерживают технологию сверхширокополосной связи для точного определения местоположения устройства относительно других близлежащих гаджетов Apple. Например, можно определить на каком этаже находится устройство. Впрочем, в этот список входит не только России, а также других странах и регионах:
- Армения
- Азербайджан
- Беларусь
- Индонезия
- Казахстан
- Киргизия
- Непал
- Россия
- Таджикистан
- Туркменистан
- Украина
- Узбекистан
Пока неизвестно, когда в России будет разблокирован данный чип. Стоит отметить, что он существует в айфонах, начиная с 11 модели.
Поэтому придётся довольствоваться соединением с помощью Блютуза. Впрочем, метка спокойно сканирует пространство и обменивается данным с ближайшими устройствами Apple. При любом подобном контакте, метка считывает информацию о своём местоположении и отправляет данные сразу своему владельцу. При этом неважно, будет это подземная парковка или огромная высотка. Достаточно просто кому-то пройти мимо с айфоном.
Apple создала целую структуру с помощью своих продуктов, что значительно расширяет круг поиска, так как UWB сети превосходят GPS и Bluetooth. Поэтому отыскать вещь в крупном городе не составит особого труда. При этом в компании отмечают, что всё это безопасно и все данные передаются в зашифрованном виде. Даже сама Apple не может просмотреть чью-либо геопозицию с помощью AirTag.
AirTag можно находить по звуку. Для этого достаточно зайти в приложение и выбрать пункт воспроизведения звука. Он не такой громкий, но в небольшой комнате его будет слышно отлично.
Сам звук звучит вот так:
Также в Apple позаботились о безопасности других пользователей и оснастили метку средствами от шпионажа. Если кто-то додумается подкинуть вам метку, то спустя какое-то время она начнёт издавать звуковой сигнал и выдаст инструкцию, как её деактивировать.
Аналогичное решение будет с пропавшей вещью. Любой пользователь может приложить свой смартфон с активированным NFC чипом к метке и получить информацию о её владельце, которую нужно вбить заранее. Например, контактный номер телефона. На Android-смартфонах покажется специальная ссылка на владельца.
Аксессуары
Как и писал в самом начале, специального отверстия для шнурка в AirTag нет. Придётся покупать аксессуар в виде брелока. У меня на обзоре таких два: кожаный и подвеска для сумок.
Первую с брелоком можно использовать с ключами, но при любом контакте метка сильно царапается. Такое может повергнуть в шок перфекционистов, но стоит помнить, что метка это не красивый аксессуар, а помощник для нахождения пропавших вещей.
Подвеску можно крепить на чемодан или рюкзак. Но размещать её на видном месте настоятельно не советую. Она будет привлекать внимание, а особо “прошаренные” могут попробовать её вырвать.
Между прочим, для любителей люксовых вещей есть аксессуары с меткой от французского дома моды Hermès. Стартовая стоимость на одну только подвеску из кожи начинается от 27 990 рублей. За эти деньги вы получите аксессуар из кожи высочайшего качества и особую маркировку на самой метке AirTag.
Итого
Несмотря на высокий ценник в России, AirTag может однажды, но полностью оправдать свою стоимость. Если хотите понять на себе, как эта штука работает, то приобретите себе один экземпляр. А если уверены, что метка вам поможет в будущем, то берите сразу комплект из 4х штук, так гораздо выгодней.
Apple создала многомиллиардную сеть из устройств, которые могут обмениваться данными между собой и AirTag играет тут важную роль. Как для своего владельца, так и для других. Пусть метка лучше лежит без дела, но, а если случилась пропажа, то вы знаете как её быстро отыскать.
Плюсы
- Работа от обычной батарейки
- Продуманный внешний вид
- Безопасна для окружающих
- Защиты от воды
Минусы
- Стоимость
- Цена аксессуаров
- Сильно царапается
Комментарии