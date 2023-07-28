Apple AirTag помог полиции поймать серийного вора

В США в городе Мертл-Бич произошла серия однотипных преступлений. Во всех случаях вор проникал в бары и рестораны для похищения наличных из сейфов.

Один из владельцев таких заведений, бар которого уже неоднократно обворовывался, решил спрятать метку AirTag в плюшевою игрушку и поместил её в сейф-приманку.

Через некоторое время, паб был в очередной раз ограблен, но в этом случае, вор клюнул на приманку похитив сейф с GPS-трекером Apple AirTag, который помог полиции отследить его местонахождение. Преступника арестовали и обвинили по девяти случаям краж со взломом.