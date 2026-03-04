Стала известна российская цена на MacBook Neo

Базовая версия с 256 ГБ памяти обойдётся в 69 999 рублей, старшая на 512 ГБ — в 84 999 рублей. Предзаказы открываются 5 марта, продажи стартуют 11 марта.

Напомним, MacBook Neo — первый Mac на базе мобильного чипа A18 Pro, ранее применявшегося только в iPhone 16 Pro. Ноутбук получил 13-дюймовый дисплей Liquid Retina, до 16 часов автономной работы, безвентиляторную систему охлаждения и алюминиевый корпус в четырёх цветах.

Ранее Apple также представила обновлённые MacBook Pro и MacBook Air на чипе M5. Таким образом, компания обновила всю линейку ноутбуков в начале 2026 года.

Между тем покупателям, возможно, стоит поторопиться: в соцсетях уже появились слухи о возможном росте цен на электронику из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Для сравнения, в США устройство стартует от $599 (47 тыс. рублей).