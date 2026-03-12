Что слушали, читали и смотрели подписчики Яндекс Плюса на мартовских праздниках

Подписка Яндекс Плюс проанализировала активность пользователей с 7 по 9 марта и рассказала, чем они занимались в праздничные выходные.

Самым популярным исполнителем стал Баста. Второе и третье места заняли Miyagi & Эндшпиль и Aarne. В десятку также вошли SQWOZ BAB, MOT, Женя Трофимов, ICEGERGERT, ARTIK & ASTI, SEREBRO и Jakone.

Утро 8 марта многие начинали с трека NOBODY исполнителей Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape. Среди популярных первых песен дня оказался и ретрохит 1966 года «Стоят девчонки» Марии Пахоменко. Также часто включали «Дарите женщинам цветы» Jazzdauren, «Тону» HOLLYFLAME и «Всё для тебя» Стаса Михайлова.

В Яндекс Книгах лидером праздничных дней стал нон-фикшн Ольги Примаченко «К себе нежно». Пользователи также активно читали книги авторов-женщин — «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Гордость и предубеждение» Джейн Остен, «Там, где крадут сердца» Андреа Имз, «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос и «Жребий праведных грешниц» Натальи Нестеровой.

Классика также сохраняет популярность — среди читаемых произведений «Анна Каренина» и «Война и мир» Льва Толстого, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского. Популярностью пользовалась и аудиоверсия «Ведьмака» Анджея Сапковского.

На Кинопоиске самым популярным фильмом в праздничные дни стал «Чебурашка 2». Среди других востребованных проектов — мультсериалы «Три кота», «Маша и Медведь», «Простоквашино» и «Синий трактор», а также сериал «Реальные пацаны», фильм «Три богатыря и свет клином» и шоу «Трешка».