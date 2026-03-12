Perplexity представила локального ИИ-агента Personal Computer

Perplexity представила нового ИИ-ассистента Personal Computer. Агент работает локально на устройстве пользователя и способен функционировать круглосуточно, сохраняя память о предыдущих задачах и диалогах.

Система стала развитием платформы Perplexity Computer, представленной в феврале 2026 года. Она позволяет ИИ-ассистенту автономно выполнять задачи с использованием нескольких моделей.

Personal Computer оптимизирован для работы на Mac mini. Разработчики отмечают, что подключение к личным проектам происходит в изолированной среде, а действия вроде ввода данных на сайтах требуют разрешения пользователя. Также предусмотрена функция экстренного отключения.

ИИ-агент использует несколько моделей для разных задач. За логические рассуждения отвечает Claude Opus 4.6, за исследования и создание субагентов — Gemini 3, за обработку длинного контекста — ChatGPT 5.2. Генерация изображений и видео выполняется с помощью Nano Banana и Veo 3.1.

Для тестирования Personal Computer необходимо записаться в лист ожидания. Система Perplexity Computer сейчас доступна пользователям с подпиской Max стоимостью 200 долларов в месяц.