Apple разрабатывает AirTag 2 для взаимодействия с гарнитурой Apple Vision Pro

В апреле 2021 года Apple анонсировала AirTag, который, по мнению авторитетного аналитика Минг-Чи Куо будет обновлён только в конце следующего года и станет полноценной частью экосистемы компании.

По словам Куо, новое поколение AirTag поступит в массовое производство в четвёртом квартале 2024 года (октябрь-декабрь). Из нововведений ожидается, что AirTag 2 получит новый чип U2 и сможет взаимодействовать с гарнитурой смешанной реальности Apple Vision Pro, а также станет частью её экосистемы для пространственных вычислений. Больше подробностей станет известно ближе к релизу AirTag 2.

Напомним, недавно мы опубликовали новость о том, как метка AirTag помогла полиции поймать серийного вора.