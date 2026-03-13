Dreame показала люксовые смартфоны Aurora за $10–15 тысяч | The GEEK
Новости

Dreame показала люксовые смартфоны Aurora за $10–15 тысяч

Компания показала люксовую линейку Aurora с отделкой из золота и драгоценных камней.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:55

Dreame представила свои первые смартфоны на выставке AWE 2026 в Шанхае. Основной акцент компания сделала на премиальную линейку Aurora, устройства которой собираются вручную и украшены золотыми вставками и драгоценными камнями.

dreame_vertu_aurora_4
dreame_vertu_aurora_3
dreame_vertu_aurora_2
dreame_vertu_aurora_1
dreame_vertu_aurora
dreame_vertu

Стоимость таких смартфонов варьируется от 70 000 до 100 000 юаней — примерно от $10 000 до $15 000 в зависимости от используемых материалов. У некоторых версий на задней панели также размещены механические часы.

Базой для одного из смартфонов стал Nubia Z80 Ultra, получивший люксовую отделку. Компания позиционирует устройства как коллекционные и ориентированные на узкую аудиторию покупателей.

dreame_vertu_aurora_01
dreame_vertu_aurora_01_2
dreame_vertu_aurora_03
dreame_vertu_aurora_04

Помимо этого Dreame показала концепт смартфона со съёмной камерой. Модуль с 1-дюймовым сенсором крепится магнитами и может использоваться отдельно, подключаясь к телефону по Wi-Fi на расстоянии нескольких метров.

Также компания рассказала о собственном ИИ-чипе Chixiao.01. По заявлению Dreame, он способен обеспечивать до 200 TOPS вычислительной мощности и будет использоваться в будущих устройствах бренда.

Сроки начала продаж смартфонов Dreame пока не раскрываются. В сети новинку встретили с иронией, отмечая, что роскошная отделка вряд ли компенсирует отсутствие уникальных технологий.

