Dreame показала люксовые смартфоны Aurora за $10–15 тысяч

Dreame представила свои первые смартфоны на выставке AWE 2026 в Шанхае. Основной акцент компания сделала на премиальную линейку Aurora, устройства которой собираются вручную и украшены золотыми вставками и драгоценными камнями.

Стоимость таких смартфонов варьируется от 70 000 до 100 000 юаней — примерно от $10 000 до $15 000 в зависимости от используемых материалов. У некоторых версий на задней панели также размещены механические часы.

Базой для одного из смартфонов стал Nubia Z80 Ultra, получивший люксовую отделку. Компания позиционирует устройства как коллекционные и ориентированные на узкую аудиторию покупателей.

Помимо этого Dreame показала концепт смартфона со съёмной камерой. Модуль с 1-дюймовым сенсором крепится магнитами и может использоваться отдельно, подключаясь к телефону по Wi-Fi на расстоянии нескольких метров.

Также компания рассказала о собственном ИИ-чипе Chixiao.01. По заявлению Dreame, он способен обеспечивать до 200 TOPS вычислительной мощности и будет использоваться в будущих устройствах бренда.

Сроки начала продаж смартфонов Dreame пока не раскрываются. В сети новинку встретили с иронией, отмечая, что роскошная отделка вряд ли компенсирует отсутствие уникальных технологий.