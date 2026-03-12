MacBook Pro с M5 Max сравнили в играх с ноутбуками на RTX 4090 и 5080 | The GEEK
MacBook Pro с M5 Max сравнили в играх с ноутбуками на RTX 4090 и 5080

MacBook Pro с M5 Max сравнили в Cyberpunk 2077 с игровыми ноутбуками на RTX 4090 и 5080.
Редакция The GEEK сегодня в 13:45

Недавно представленный MacBook Pro с процессором M5 Max уже успел появиться в различных синтетических тестах. Однако техноблогер Макс Вайнбах решил проверить новинку в реальной игре и запустил Cyberpunk 2077, сравнив результат с игровыми ноутбуками на Windows.

Apple представила MacBook Pro и MacBook Air на чипах M5

В первом тесте MacBook Pro сопоставили с ноутбуком Lenovo Legion, оснащённым видеокартой GeForce RTX 5080M. Игра запускалась в разрешении 2560×1440 с высокими настройками графики и максимальным уровнем трассировки лучей.

В таком режиме ноутбук на Windows показал небольшой перевес: средний показатель составил 26,95 fps против 22,91 fps у MacBook Pro.

Позже аналогичное сравнение провели авторы портала Wccftech. В тесте использовался игровой ноутбук MSI с видеокартой GeForce RTX 4090. В тех же условиях система смогла показать 37,41 fps, опередив MacBook Pro примерно на 63%.

При этом отмечается, что при снижении настроек графики, особенно без трассировки лучей, играть на новом MacBook Pro вполне возможно. Хотя изначально устройство не позиционируется как игровой ноутбук.

