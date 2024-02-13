Apple выпустила iOS 17.4 beta 3

13 февраля компания Apple выпустила третью бету iOS 17.4, которая доступна для разработчиков. Обновление весит 680 МБ и исправляет ряд ошибок, а также повышает стабильность операционной системы.

Первая бета была выпущена 25 января и включила в себя очень много изменений, среди которых возможность установить альтернативные магазины вместо App Store, возможность осуществлять платежи минуя Apple Pay, а также использование браузеров без WebKit.

Вторая бета вышла 6 февраля и также привнесла фиксы и повышение стабильности iOS.