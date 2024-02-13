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Apple выпустила iOS 17.4 beta 3

13 февраля компания Apple выпустила третью бету iOS 17.4, которая доступна для разработчиков. Обновление весит 680 МБ и исправляет ряд ошибок, а также повышает стабильность операционной системы.

Первая бета была выпущена 25 января и включила в себя очень много изменений, среди которых возможность установить альтернативные магазины вместо App Store, возможность осуществлять платежи минуя Apple Pay, а также использование браузеров без WebKit.

Вторая бета вышла 6 февраля и также привнесла фиксы и повышение стабильности iOS.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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