Первые данные о смартфоне Samsung Galaxy A82

В базе данных Geekbench появилось упоминание о новом смартфоне Samsung Galaxy A82, который основан хоть и на старом, но флагманском процессоре Qualcomm. Речь идёт о модели Snapdragon 855.

Новинка получит минимум 6 ГБ ОЗУ и ОС Android 11. Другие спецификации не уточняются, однако можно предположить, что будет слот под кару памяти и некоторые другие особенности. Анонс новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Пока что не уточняется, на какие рынки выйдет смартфон, однако очевидно, что это будет довольно популярная «машинка», учитывая неплохой процессор. Если цена и ёмкость батареи будут под стать чипу, это будет топ за свои деньги.

Другие особенности новинки включают в себя безрамочный экран и поворотную основную камеру