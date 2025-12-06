Постаревший Майкл вернётся в GTA Online: обновление A Safehouse in the Hills

Rockstar Games объявила о выходе крупного обновления для GTA Online, которое получило название A Safehouse in the Hills. В рамках апдейта в игре появятся новые задания, роскошная недвижимость в престижных районах Лос-Сантоса, а также новый транспорт.

Игроков ждёт новое приключение — им предстоит сорвать разработку сети массового наблюдения, забрать новый изысканный транспорт, встретиться с постаревшим Майклом и не только.

Кроме того, во всех версиях GTA Online появится новый редактор заданий. С помощью него можно создавать и публиковать задания со сложными игровыми механиками, настраиваемыми целями, произвольным расположением персонажей и т.д.

A Safehouse in the Hills для GTA Online выйдет 10 декабря на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.