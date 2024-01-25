Apple выпустила iOS 17.4 beta 1

Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.4 для разработчиков. Новый апдейт весит почти 6,5 ГБ и содержит в себе очень много изменений.

Самое основное: возможность установить альтернативные магазины вместо App Store, возможность осуществлять платежи минуя Apple Pay, а также использование браузеров без WebKit.

Эти изменения были необходимы, чтобы соответствовать новому закону ЕС о цифровых рынках. Следовательно, и распространяются данные функции исключительно на территории стран Евросоюза.

Кроме вышеперечисленных нововведений, исправлены ошибки, повышена стабильность системы, а также добавлены новые эмодзи.