Новости

Apple выпустила iOS 17.4 beta 1

Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.4 для разработчиков. Новый апдейт весит почти 6,5 ГБ и содержит в себе очень много изменений.

Самое основное: возможность установить альтернативные магазины вместо App Store, возможность осуществлять платежи минуя Apple Pay, а также использование браузеров без WebKit.

Эти изменения были необходимы, чтобы соответствовать новому закону ЕС о цифровых рынках. Следовательно, и распространяются данные функции исключительно на территории стран Евросоюза.

Кроме вышеперечисленных нововведений, исправлены ошибки, повышена стабильность системы, а также добавлены новые эмодзи.

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной