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Apple выпустила iOS 17.4 beta 2

6 февраля Apple выпустила вторую бета-версию iOS 17.4. Обновление весит 970 МБ и исправляет ошибки, а также повышает стабильность операционной системы.

Напомним, первая бета вышла две недели назад. iOS 17.4 внесла радикальные изменения в работу ОС, позволив устанавливать альтернативные магазины приложений, а также платежные системы для оплаты через NFC. Кроме того, теперь под iOS можно создавать браузеры не на WebKit, а в App Store появятся приложения облачных игровых сервисов.

Эти изменения были необходимы, чтобы соответствовать новому закону ЕС о цифровых рынках. Следовательно, и распространяются данные функции исключительно на территории стран Евросоюза.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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