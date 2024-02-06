Apple выпустила iOS 17.4 beta 2

6 февраля Apple выпустила вторую бета-версию iOS 17.4. Обновление весит 970 МБ и исправляет ошибки, а также повышает стабильность операционной системы.

Напомним, первая бета вышла две недели назад. iOS 17.4 внесла радикальные изменения в работу ОС, позволив устанавливать альтернативные магазины приложений, а также платежные системы для оплаты через NFC. Кроме того, теперь под iOS можно создавать браузеры не на WebKit, а в App Store появятся приложения облачных игровых сервисов.

Эти изменения были необходимы, чтобы соответствовать новому закону ЕС о цифровых рынках. Следовательно, и распространяются данные функции исключительно на территории стран Евросоюза.