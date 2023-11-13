Список смартфонов Samsung, которые получат One UI 6.0 на Android 14 до конца 2023 года

Samsung опубликовала официальный список смартфонов Galaxy, которые получат обновление оболочки One UI 6.0 на базе Android 14 до конца 2023 года.

Отмечается, что обновления могут приходить волнами, чтобы не перегрузить серверы, поэтому сроки могут слегка сдвигаться. Для удобства разработчики разделили их на недели, но выделили предполагаемую дату запуска.

График выхода One UI 6.0 для смартфонов Samsung

Неделя 45:

Galaxy A34 5G – 13 ноября 2023 года

Galaxy A54 5G – 13 ноября 2023 года

Galaxy Z Flip5 – 13 ноября 2023 года

Galaxy Z Fold5 – 13 ноября 2023 года

Galaxy S22 – 15 ноября 2023 года

Galaxy S22 Ultra – 15 ноября 2023 года

Galaxy S22+ – 15 ноября 2023 года

Galaxy S23 FE – 20 ноября 2023 года

Galaxy A14 5G – примерная дата не определена

Неделя 46:

Galaxy A13 5G – 20 ноября 2023 года

Galaxy A33 5G – 20 ноября 2023 года

Galaxy A53 5G – 20 ноября 2023 года

Galaxy S21 5G – 20 ноября 2023 года

Galaxy S21 Ultra 5G – 20 ноября 2023 года

Galaxy S21+ 5G – 20 ноября 2023 года

Galaxy Z Flip4 – 20 ноября 2023 года

Galaxy Z Fold4 – 20 ноября 2023 года

Galaxy S21 FE 5G – 24 ноября 2023 года

Galaxy A52 – 27 ноября 2023 года

Galaxy A52s 5G – 27 ноября 2023 года

Galaxy A72 – 30 ноября 2023 года

Неделя 47:

Galaxy A13 – 27 ноября 2023 года

Galaxy Z Flip3 5G – 27 ноября 2023 года

Galaxy Z Fold3 5G – 27 ноября 2023 года

Galaxy A23 5G – 27 ноября 2023 года

Galaxy A25 5G – 1 декабря 2023 года

Galaxy A14 – примерная дата не определена

Galaxy A52 5G – примерная дата не определена

Galaxy Tab A7 Lite – примерная дата не определена

Неделя 48:

Galaxy A04s – 4 декабря 2023 года

Неделя 49:

Galaxy XCover5 – 8 декабря 2023 года

Кроме того, в списке значится Galaxy A05s, дата обновления которого еще не определена, однако, так как он входит в перечень устройств, он точно получит One UI 6.0. Вероятно, это произойдет до конца 2023 года. В конце октября обновленную оболочку получили владельцы Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

Важно, что данный график развертывания One UI 6.0 актуален для европейского рынка, поэтому сроки выхода обновления в других регионах, скорее всего, будут отличаться. Проверить наличие апдейта можно в разделе «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».