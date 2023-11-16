Apple работает над продвинутой системой охлаждения для iPhone 16

После релиза iPhone 15 серии Apple столкнулась с проблемой перегрева смартфонов во всей линейке. Компания признала эту недоработку и частично её устранила путём оптимизации прошивки iOS 17.0.3, но, похоже, в следующем году Купертиновцы предложат аппаратное решение, которое позволит iPhone 16 лучше рассеивать тепло от чипа.

По словам информатора Kosutami, Apple активно работает над системой охлаждения с графеновыми пластинами для всей линейки смартфонов iPhone 16. Графен обеспечивает лучшею теплопроводность по сравнению с медью, которая используется в iPhone 15 серии для отвода тепла.

iPhone 15 Pro Max в разборе

Более того, источник заявляет, что флагманские модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат аккумулятор в металлическом корпусе, который будет состыкован с графеновыми пластинами системы охлаждения для более эффективного рассеивания тепла.