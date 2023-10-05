Apple выпустила iOS 17.0.3 и устранила перегрев в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

После старта продаж iPhone 15 Pro и 15 Pro Max первые покупатели начали жаловаться, что их смартфоны сильно греются при использовании некоторых приложений, а позже компания признала эту проблему и пообещала предоставить решение.

Сегодня Apple выпустила обновление iOS 17.0.3, которое по словам купертиновцев, «содержит важные исправления ошибок, обновления безопасности, а также устраняет проблему, из-за которой iPhone мог нагреваться сильнее ожидаемого». Кроме этого, компания сообщила, что обнаружила ошибку в iOS 17, которая приводит к перезагрузке iPhone у некоторых пользователей, но этот баг будет устранён после того, как разработчики внесут правки в свои приложения.

Помимо этого, Apple заявила, что патч устраняющий перегрев в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не снижает производительность чипа A17 Pro.