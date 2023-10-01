Apple признала перегрев iPhone 15 Pro

Apple признала проблему чрезмерного перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В свою очередь она пообещала скорейший выпуск патча.

В основном перегревы наблюдаются в приложениях Uber, играх Gameloft и некоторых соцсетях. При этом Apple отрицает, что проблема связана из-за плохого теплоотвода и применения титана в шасси смартфонов. По их словам, новая конструкция гораздо лучше рассеивает тепло, чем это сделано в прошлых моделях.

Интересно и то, что причиной сильного нагрева может стать адаптер питания мощностью более 20 Вт. Новый патч должны выпустить в ближайшее время, а также обещают, что он никак не скажется на производительности процессора A17 Pro.