Apple объяснила появление давно удаленных фотографий в iOS 17.5

Apple поделилась информацией о недавней ошибке в iOS 17.5, которая привела к неожиданному восстановлению удалённых фотографий.

По данным компании, причиной проблемы является не утечка данных iCloud, а повреждение записей в базе данных, которая хранится в файловой системе устройства. То есть, когда пользователи удаляли фотографии, некоторые из них по-прежнему оставались в файловой системе iPhone, не отображаясь в приложении «Фото» и не синхронизируясь с iCloud.

Такие повреждённые данные могли переноситься на другие устройства через резервные копии или при переносе данных между смартфонами. Ошибка в обновлении iOS 17.5 неожиданно «воскрешала» эти снимки, которые технически всё ещё сохранялись в файловой системе.

После жалоб на внезапное появление давно удалённых фотографий из приложения «Фото» и iCloud, некоторые пользователи выразили беспокойство относительно приватности и безопасности данных, предоставляемых компании Apple.

«Купертиновцы» утверждают, что данная проблема затронула лишь небольшое число пользователей и изображений, подчёркивая, что компания не имеет доступа к фотографиям и видео, которые пользователи хранят на своих устройствах. В обновлении iOS 17.5.1 ошибку исправили.