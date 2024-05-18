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Баг в iOS 17.5 восстанавливает удаленные снимки даже после полного сброса устройства

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:05

В очередной раз Apple подтверждает, что у неё есть серьезные проблемы с конфиденциальностью своих пользователей. Недавний баг в iOS 17.5, о котором рассказывал профильный портал AppleSpot, оказался куда опаснее.

Пользователи с Reddit начали сообщать о том, что фотографии могут восстанавливаться даже на полностью стёртых устройствах, и что ещё более опасно — даже на тех, из которых вышли из Apple ID. Убедиться в этом можно только после повторного сброса настроек iPhone или iPad.

Проблема с недавним обновлением до сих пор не решена, а Apple пока никак не комментирует ситуацию.

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Источник:
Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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