Баг в iOS 17.5 восстанавливает удаленные снимки даже после полного сброса устройства

В очередной раз Apple подтверждает, что у неё есть серьезные проблемы с конфиденциальностью своих пользователей. Недавний баг в iOS 17.5, о котором рассказывал профильный портал AppleSpot, оказался куда опаснее.

Пользователи с Reddit начали сообщать о том, что фотографии могут восстанавливаться даже на полностью стёртых устройствах, и что ещё более опасно — даже на тех, из которых вышли из Apple ID. Убедиться в этом можно только после повторного сброса настроек iPhone или iPad.

Проблема с недавним обновлением до сих пор не решена, а Apple пока никак не комментирует ситуацию.