Apple выпустила iOS 17.5.1

Apple выпустила публичную версию iOS 17.5.1 для всех желающих. Ничего нового из функций в ней нет, кроме исправления багов.
По всей видимости, новая iOS 17.5.1 устраняет печально известную ошибку. Напомню, что пользователи iOS 17.5 жаловались на появление давно удалённых фотографий из «Фото» и iCloud.
Из-за такого бага пользователи iPhone и iPad начали сомневаться в действительной «заботе о конфиденциальности» от Apple. Ведь никому не известно, где всегда хранились удалённые фотографии и для чего это было.
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