AnTuTu: Топ-10 самых производительных глобальных смартфонов за прошлый месяц

На прошлой неделе разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг топ-10 самых производительных Android-смартфонов октября, а сегодня предоставили аналогичный «топ», но по устройствам, которые представлены на международном рынке. Важно отметить, что этот рейтинг составлен исключительно по глобальной статистике и не включает в себя данные китайского рынка.

Лидером рейтинга с результатом 1 648 063 «попугая» стал смартфон OnePlus Ace 2 Pro. На почётном втором месте разместился геймерский Nubia Red Magic 8 Pro+, а на третьем игровой Asus Phone ROG 7, которые смогли набрать 1 632 591 и 1 603 292 балла соответственно. На четвёртой позиции закрепился Xiaomi 13 с 1 554 502 очками, и, замыкает пятёрку лидеров Xiaomi 13 Pro (1 542 880).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S23+ (1 539 495)

Samsung Galaxy S23 Ultra (1 530 695)

Xiaomi 13T Pro (1 498 628)

Samsung Galaxy S23 (1 484 787)

Redmi K60 Ultra (1 477 634)

Смартфоны из рейтинга:

Данная статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк (версии 10). Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.