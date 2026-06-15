Anthropic пытается снять запрет на Fable 5 и Mythos 5

Anthropic начала переговоры с властями США по поводу ограничений, из-за которых компании пришлось отключить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В обсуждении участвуют сооснователь Anthropic Том Браун, глава направления государственной политики Сара Хек и несколько ведущих специалистов по безопасности и оценке рисков ИИ-моделей. Со стороны правительства переговоры ведут министр торговли США Говард Лютник и национальный директор по кибербезопасности Шон Кэрнкросс.

По данным WSJ, обе стороны заинтересованы в восстановлении доступа к моделям, однако окончательное решение пока не принято.

Anthropic ранее заявляла, что считает реакцию властей чрезмерной. В компании утверждают, что обнаруженные способы обхода защитных механизмов Fable 5 были ограниченными по возможностям и не отличались от того, что способны выполнять другие современные ИИ-модели.

Напомним, в июне 2026 года Anthropic была вынуждена отключить Fable 5 и Mythos 5 после директивы правительства США. Тогда компания сообщила, что не получила подробного объяснения причин запрета и рассчитывает добиться пересмотра решения.