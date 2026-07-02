Claude Fable 5 снова доступна пользователям

Anthropic вернула пользователям доступ к модели Claude Fable 5. Редакция The GEEK убедилась, что нейросеть снова появилась в списке доступных моделей для подписчиков.

Claude Fable 5 была отключена 12 июня после введения экспортных ограничений со стороны властей США. Тогда Anthropic полностью закрыла доступ к ней для выполнения требований Министерства торговли.

Спустя почти три недели ограничения были сняты. Компания договорилась с американскими властями об усилении мер безопасности и получила разрешение снова открыть доступ к модели.

Claude Fable 5 считается одной из самых мощных моделей Anthropic для программирования, анализа документов, написания текстов и решения сложных задач.

Ранее её отключение вызвало широкий резонанс, поскольку модель стала недоступна не только иностранным пользователям, но и сотрудникам Anthropic, не являющимся гражданами США.