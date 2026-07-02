Claude Fable 5 снова доступна пользователям
Новости

Claude Fable 5 снова доступна пользователям

Anthropic вернула доступ к модели Claude Fable 5 после почти трёх недель блокировки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:54
Claude Fable 5 снова доступна пользователям

Anthropic вернула пользователям доступ к модели Claude Fable 5. Редакция The GEEK убедилась, что нейросеть снова появилась в списке доступных моделей для подписчиков.

Claude Fable 5 была отключена 12 июня после введения экспортных ограничений со стороны властей США. Тогда Anthropic полностью закрыла доступ к ней для выполнения требований Министерства торговли.

claude-thegeek

Спустя почти три недели ограничения были сняты. Компания договорилась с американскими властями об усилении мер безопасности и получила разрешение снова открыть доступ к модели.

Claude Fable 5 считается одной из самых мощных моделей Anthropic для программирования, анализа документов, написания текстов и решения сложных задач.

Ранее её отключение вызвало широкий резонанс, поскольку модель стала недоступна не только иностранным пользователям, но и сотрудникам Anthropic, не являющимся гражданами США.

Обсудить

Главное по теме

Новости Claude Fable 5 возвращается: власти США разрешили восстановить доступ

Ранее были введены экспортные ограничения на Fable 5 и Mythos 5.
Новости Власти США требуют от Anthropic закрыть все способы обхода ограничений Fable 5 Новости Anthropic пытается снять запрет на Fable 5 и Mythos 5

Похожие материалы

Claude Китайская ИИ-модель GLM-5.2 обошла Claude Fable 5 в рейтинге веб-дизайна

Китайская модель GLM-5.2 от Zhipu AI заняла первое место в рейтинге Design Arena для HTML-веб-дизайна.

 Claude Для доступа к Claude могут потребоваться паспорт и селфи

Новые правила вступят в силу 8 июля 2026 года.

 Anthropic Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 после директивы правительства США

Ограничение касается иностранных граждан и связано с соображениями национальной безопасности.

 Anthropic Anthropic выпустила самую мощную общедоступную модель Claude Fable 5

Первая публичная модель Mythos.

Скидки и подборки

Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить

Последние новости

Apple больше года не может закрыть уязвимость в «Скрыть мою почту» Google научила Fitbit работать с ИИ-агентами Илон Маск мог показать инвесторам SpaceX свой первый ИИ-смартфон ФАС потребовала от Apple предустановить российское ПО на iPhone и iPad Sony прекратит выпуск дисков с новыми играми для PlayStation с 2028 года Все новости
Тренд
Мини-станция в ушах? Обзор Яндекс ДропсПока Google Chrome: выбираем браузер для iOS и Android5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейМини-станция в ушах? Обзор Яндекс ДропсПока Google Chrome: выбираем браузер для iOS и Android5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор realme C100x: зарядил и забыл на пару дней

    Обзоры

  2. Soundcore Space 2: обзор наушников с шумодавом и автономностью на неделю

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  5. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры

  6. Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

    Обзоры
Смотреть все обзоры