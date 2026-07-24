Евросоюз ввёл санкции против 94 российских финансовых организаций и «Золотой Короны»
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Евросоюз ввёл санкции против 94 российских финансовых организаций и «Золотой Короны»

Для клиентов внутри России карты, счета и переводы продолжат работать, однако международные операции могут столкнуться с новыми ограничениями.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:01
Евросоюз ввёл санкции против 94 российских финансовых организаций и «Золотой Короны»

Евросоюз утвердил новый пакет санкций, включив в него 94 российские финансовые организации. Среди наиболее известных сервисов и банков оказались:

  • МТС Банк
  • «Точка»
  • Яндекс Банк
  • Ozon Банк
  • Вайлдберриз Банк
  • Почта Банк
  • Россельхозбанк
  • Банк ДОМ.РФ
  • «Ак Барс»
  • «Уралсиб»
  • БКС Банк
  • Модульбанк
  • УБРиР
  • «Русский Стандарт»
  • «Зенит»
  • оператор системы денежных переводов «Золотая Корона».  

Для большинства пользователей внутри России ничего не изменится. Карты, переводы через СБП, мобильные приложения банков и платежи продолжат работать в обычном режиме.

Изменения могут почувствовать те, кто регулярно путешествует или отправляет деньги за границу. Международные переводы через банки из санкционного списка могут стать сложнее, а в некоторых странах могут измениться условия работы сервиса «Золотая Корона», который часто используют для трансграничных переводов.

Кроме того, 33 российских банка из нового списка будут отключены от системы SWIFT, что дополнительно усложнит международные расчёты через них.  

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