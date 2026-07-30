Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов. Что это значит для Telegram?

Росфинмониторинг включил Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Такой статус предусматривает серьезные ограничения для физического лица: банки обязаны блокировать денежные средства и иное имущество, а финансовые операции подпадают под специальный режим контроля в соответствии с российским законодательством.

Однако важно разделять статус самого Дурова и статус Telegram. На сегодняшний день в перечень внесен только основатель мессенджера как физическое лицо. Telegram не признан террористической или экстремистской организацией, а также не запрещен на территории России.

Именно поэтому пока нет официальных оснований говорить, что пользователям запретят оформлять Telegram Premium, покупать звезды или цифровые подарки. Российские власти пока не публиковали каких-либо разъяснений о том, распространяются ли ограничения, связанные со статусом Дурова*, на оплату сервисов Telegram.

В последние часы в социальных сетях также распространяется фотография документа, который якобы свидетельствует о подаче Генеральной прокуратурой административного иска в Верховный суд с требованием признать Telegram экстремистской организацией.

Подлинность этого документа на момент публикации подтвердить не удалось. Кроме того, на изображении отсутствуют обязательные реквизиты официального документа, включая регистрационный номер. Поэтому считать его достоверным оснований пока нет.

Это не означает, что подобный сценарий невозможен в будущем, однако на сегодняшний день официальных подтверждений существования такого судебного процесса нет.

Таким образом, правовой статус Telegram пока не изменился. Пользователям остается следить за официальными заявлениями российских ведомств, поскольку именно они будут определять возможные изменения в работе мессенджера и его платных сервисов.

* Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.