Замена EQA и ответ BMW iX1: Mercedes показала полностью электрический GLA

Mercedes-Benz официально представила полностью электрический GLA нового поколения. Кроссовер переехал на новую платформу, стал на 14 см длиннее предшественника и получил обновленный дизайн в стиле последних моделей марки.

В зависимости от версии автомобиль оснащается одним или двумя электромоторами. Топовая модификация развивает до 354 л.с., а максимальный запас хода достигает 657 км по циклу WLTP.

В салоне появился фирменный гиперэкран Mercedes, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также покупателям предложат панорамную крышу с эффектом «звездного неба» и расширенный набор систем помощи водителю.

Стоимость нового электрического GLA в Европе начинается от 48 600 евро — около 4,4 млн рублей по текущему курсу без учета налогов и расходов на импорт.

Новый GLA станет одной из самых доступных полностью электрических моделей Mercedes-Benz и составит конкуренцию BMW iX1, Audi Q4 e-tron и Volvo EX40.