Замена EQA и ответ BMW iX1: Mercedes показала полностью электрический GLA
Новости

Замена EQA и ответ BMW iX1: Mercedes показала полностью электрический GLA

Цены в Европе стартуют от 48 600 евро.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:11
Замена EQA и ответ BMW iX1: Mercedes показала полностью электрический GLA

Mercedes-Benz официально представила полностью электрический GLA нового поколения. Кроссовер переехал на новую платформу, стал на 14 см длиннее предшественника и получил обновленный дизайн в стиле последних моделей марки.

В зависимости от версии автомобиль оснащается одним или двумя электромоторами. Топовая модификация развивает до 354 л.с., а максимальный запас хода достигает 657 км по циклу WLTP.

В салоне появился фирменный гиперэкран Mercedes, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также покупателям предложат панорамную крышу с эффектом «звездного неба» и расширенный набор систем помощи водителю.

Замена EQA и ответ BMW iX1: Mercedes показала полностью электрический GLA

Стоимость нового электрического GLA в Европе начинается от 48 600 евро — около 4,4 млн рублей по текущему курсу без учета налогов и расходов на импорт.

Новый GLA станет одной из самых доступных полностью электрических моделей Mercedes-Benz и составит конкуренцию BMW iX1, Audi Q4 e-tron и Volvo EX40.

Обсудить

Главное по теме

Новости Mercedes представила электрический AMG GT мощностью 1169 л.с.

Самый мощный серийный автомобиль в истории бренда с отдачей до 1169 л.с. и зарядкой до 80% за 11…
Новости В новых Mercedes-Benz будут стоять китайские двигатели Новости BMW и Audi отключили российских дилеров от официального ПО

Похожие материалы

GAC Премиальный GAC S9 в России получит встроенную платформу Яндекс Авто

Продажи модели откроются 19 июня.

 UMO Представлен гибридный кроссовер Umo 8 с системами от «Яндекса»

Гибридный кроссовер на 340 л.с.

 Авто За неправильную парковку электромобиля и гибрида грозят штрафы до 2 млн рублей

Электромобили и заряжаемые гибриды теперь нельзя оставлять на обычных местах в новых и реконструируемых паркингах.

 Ferrari Ferrari впервые выпустила полностью электрический автомобиль

Модель Luce получила 1050 л.с., запас хода более 530 км и необычный дизайн, который уже вызвал споры среди…

Скидки и подборки

В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона

Последние новости

М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин Минцифры предложило обязать иностранные сайты авторизовать россиян только по номеру телефона Вместо замены смартфона: носимые AI-кольца могут стать главным трендом Покупать больше не обязательно: Apple запустила подписку на iPhone, Mac и iPad Российский рынок консолей за полгода достиг 14,3 млрд рублей: 74% выручки забирает PlayStation Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

24 июля · Acer

Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

Посмотрели, как они ощущаются в руке, чем отличаются и кому какая подойдёт лучше.
  1. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  2. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  3. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
  4. 15 Июл

    Acer

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту
  5. 13 Июл

    iQOO

    Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G
Смотреть все обзоры →