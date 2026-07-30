Почти пауэрбанк: характеристики OPPO A7 Pro Max появились в базе TENAA

После серии официальных тизеров, намекающих на рекордную автономность, в базе TENAA появилась модель PYE110, которую связывают с будущим OPPO A7 Pro Max. Документы раскрыли практически все основные характеристики устройства.

Смартфон получит 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2372 × 1080 пикселей. Под экраном разместят сканер отпечатков пальцев, а работать новинка будет под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.

Главной особенностью станет аккумулятор. В документах указана емкость 7820 мАч, однако на рынке модель, вероятнее всего, будут продвигать как смартфон с батареей 8000 мАч. Ранее OPPO уже подтвердила, что A7 Pro Max получит самый емкий аккумулятор среди всех устройств компании.

За производительность отвечает неизвестный восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2,4 ГГц. Покупателям предложат версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а объем встроенного накопителя составит 128, 256 или 512 ГБ.

Набор камер окажется вполне стандартным для среднего сегмента: 8-мегапиксельная фронтальная и 50-мегапиксельная основная. Также в оснащение войдет ИК-порт для управления бытовой техникой.

Внешний вид смартфона OPPO пока не раскрывает. Дата официальной презентации также остается неизвестной, однако после появления устройства в базе TENAA анонс обычно не заставляет себя долго ждать.