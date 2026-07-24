Корпус 4,7 мм и матовый 3K-экран: в Россию приехал самый тонкий флагманский планшет HUAWEI

Российские ритейлеры начали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro Max. Новинка доступна в сером и голубом цветах, а в зависимости от комплектации поставляется с чехлом-книжкой или клавиатурой.

Планшет оснащён 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, частотой обновления до 144 Гц и покрытием PaperMatte, которое уменьшает блики и отражения. Толщина рамок составляет 3,5 мм, экран занимает 94% передней панели.

MatePad Pro Max выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 4,7 мм и весит 499 г. Устройство поддерживает клавиатуру HUAWEI Glide Keyboard и стилус M-Pencil Pro, а для работы с документами предусмотрена адаптированная версия WPS Office.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 400 мА·ч. Заявленное время автономной работы достигает 14,5 часа. По сравнению с предыдущим поколением производительность выросла на 20%, а эффективность системы охлаждения — на 30%.

Основная камера получила разрешение 50 Мп. Для рисования и работы с графикой предусмотрено приложение GoPaint с более чем 150 кистями, инструментами анимации и функцией переноса реальных оттенков в цифровые проекты.

Цены в России

Версия Комплектация Цена 12/256 ГБ, PaperMatte, серый Чехол-книжка 99 999 рублей 12/256 ГБ, PaperMatte, серый Клавиатура 114 999 рублей 12/512 ГБ, PaperMatte, голубой Клавиатура 129 999 рублей

До 24 августа покупателям дополнительно предлагают стилус HUAWEI M-Pencil Pro и беспроводную мышь.