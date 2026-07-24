Корпус 4,7 мм и матовый 3K-экран: в Россию приехал самый тонкий флагманский планшет HUAWEI

Российские ритейлеры начали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro Max. Новинка доступна в сером и голубом цветах, а в зависимости от комплектации поставляется с чехлом-книжкой или клавиатурой.
Планшет оснащён 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, частотой обновления до 144 Гц и покрытием PaperMatte, которое уменьшает блики и отражения. Толщина рамок составляет 3,5 мм, экран занимает 94% передней панели.
MatePad Pro Max выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 4,7 мм и весит 499 г. Устройство поддерживает клавиатуру HUAWEI Glide Keyboard и стилус M-Pencil Pro, а для работы с документами предусмотрена адаптированная версия WPS Office.
Ёмкость аккумулятора составляет 10 400 мА·ч. Заявленное время автономной работы достигает 14,5 часа. По сравнению с предыдущим поколением производительность выросла на 20%, а эффективность системы охлаждения — на 30%.
Основная камера получила разрешение 50 Мп. Для рисования и работы с графикой предусмотрено приложение GoPaint с более чем 150 кистями, инструментами анимации и функцией переноса реальных оттенков в цифровые проекты.
Цены в России
|Версия
|Комплектация
|Цена
|12/256 ГБ, PaperMatte, серый
|Чехол-книжка
|99 999 рублей
|12/256 ГБ, PaperMatte, серый
|Клавиатура
|114 999 рублей
|12/512 ГБ, PaperMatte, голубой
|Клавиатура
|129 999 рублей
До 24 августа покупателям дополнительно предлагают стилус HUAWEI M-Pencil Pro и беспроводную мышь.