Корпус 4,7 мм и матовый 3K-экран: в Россию приехал самый тонкий флагманский планшет HUAWEI
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Корпус 4,7 мм и матовый 3K-экран: в Россию приехал самый тонкий флагманский планшет HUAWEI

Цены начинаются от 99 999 рублей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:43
Корпус 4,7 мм и матовый 3K-экран: в Россию приехал самый тонкий флагманский планшет HUAWEI

Российские ритейлеры начали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro Max. Новинка доступна в сером и голубом цветах, а в зависимости от комплектации поставляется с чехлом-книжкой или клавиатурой. 

Планшет оснащён 13,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, частотой обновления до 144 Гц и покрытием PaperMatte, которое уменьшает блики и отражения. Толщина рамок составляет 3,5 мм, экран занимает 94% передней панели.

MatePad Pro Max выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 4,7 мм и весит 499 г. Устройство поддерживает клавиатуру HUAWEI Glide Keyboard и стилус M-Pencil Pro, а для работы с документами предусмотрена адаптированная версия WPS Office.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 400 мА·ч. Заявленное время автономной работы достигает 14,5 часа. По сравнению с предыдущим поколением производительность выросла на 20%, а эффективность системы охлаждения — на 30%.

Основная камера получила разрешение 50 Мп. Для рисования и работы с графикой предусмотрено приложение GoPaint с более чем 150 кистями, инструментами анимации и функцией переноса реальных оттенков в цифровые проекты.

Цены в России

ВерсияКомплектацияЦена
12/256 ГБ, PaperMatte, серыйЧехол-книжка99 999 рублей
12/256 ГБ, PaperMatte, серыйКлавиатура114 999 рублей
12/512 ГБ, PaperMatte, голубойКлавиатура129 999 рублей

До 24 августа покупателям дополнительно предлагают стилус HUAWEI M-Pencil Pro и беспроводную мышь. 

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