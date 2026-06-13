Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 после директивы правительства США
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Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 после директивы правительства США

Ограничение касается иностранных граждан и связано с соображениями национальной безопасности.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:12
Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 после директивы правительства США

Anthropic временно отключила доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5. Компания заявила, что получила директиву правительства США об экспортном контроле и должна приостановить доступ к этим моделям для иностранных граждан.  

По словам Anthropic, требование распространяется как на пользователей за пределами США, так и на иностранных граждан внутри страны, включая сотрудников самой компании. Чтобы выполнить директиву, Anthropic решила отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех клиентов. Остальные модели компании продолжают работать.  

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Власти США сослались на национальную безопасность. Anthropic утверждает, что не получила подробного объяснения, но связывает решение с опасениями вокруг возможного обхода защитных механизмов Fable 5.

Компания не согласна с оценкой властей. По версии Anthropic, речь идёт о «узком» способе обхода ограничений, который позволял находить простые и уже известные уязвимости. В компании считают, что аналогичные задачи способны выполнять и другие доступные модели.  

Anthropic заявила, что выполняет юридическое требование, но считает решение чрезмерным. Компания планирует добиваться восстановления доступа к Fable 5 и Mythos 5 как можно быстрее.

Ранее Anthropic рассказала, что ИИ создающий ИИ может выйти из-под контроля человека.

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